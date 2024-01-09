جبل الملح في بورفؤاد.. مزار سياحي وباب رزق لأصحاب الحرف اليدوية

جبل الملح في بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أصبح مزارًا سياحيًا هامًا على مستوى الجمهورية، يجذب الزوار من مختلف المحافظات، ويساهم في ترويج منتجات الملح والمشغولات اليدوية.

مجموعة من الشباب استغلوا شهرة جبل الملح، وقرروا إنشاء «دكان الملح» منذ نوفمبر الماضي، لعرض منتجاتهم من الملح، وبدأ الزائرون يتوافدون عليهم داخل جبال الملح لما به من منتجات صحية متميزة.

يقول «طارق»، أحد أصحاب «دكان الملح» لـ«الوطن»: «لم ننتظر الوظيفة، وفكرنا في استغلال المكان وعدد الزائرين الكبير لجبال الملح، ونعتمد على بيع منتجات يدوية، وأغلبها صنع أيدينا، منها صابون الملح الصخري، ويستخدم في إزالة الجلد الميت والصدفية والإكزيما وآثار الحروق، وأقراص الملح المستخدمة في تخزين الأطعمة، وحمام الملح كباسط للعضلات، وأيضا مجسمات لفواحات وأباجورات الملح، وبها الملح الصغري المزين بألوان صحية، كما يتم بيع بلانشات من الخشب للزينة وصواني للطعام والتقطيع عليها».

الأسعار تبدأ من 10 جنيهات

ويوضح «طارق» أن الأسعار تبدأ من 10 جنيهات ولا تزيد عن 250 جنيها، ويبدأ العمل من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن الملح في بورسعيد ملح بحري يستخدم في الطعام بعكس الملح الصخري الذي يأتي من سيوة ويستخدم في المجسمات والتجميل.

الترفيه فيها ما بين التزحلق والتقاط الصور

من جانبها، تقول ولاء القليوبي، إحدى صانعات الإكسسوارات الحريمي والرجالي: «أصنع الإكسسوارات منذ 20 عاما، وشاركت في معارض كثيرة، لكن جبال الملح لها طابع خاص أن الزائرين يحرصون على الترفيه فيها ما بين التزحلق والتقاط الصور، ويشتروا مختلف المنتجات اليدوية ويحصلون على تذكار من المكان».

وتضيف «ولاء» لـ«الوطن» أنها تحرص على صناعة الإكسسوارات التي تتناسب مع طبيعة جبال الملح، مشيرة إلى أنها تأخذ منها وقتًا في صناعتها ولكنها تحرص على بيع منتجاتها بأسعار رخيصة.

أما محمد عبد النبي، أحد أصحاب معارض الهاند ميد في بورسعيد، فيؤكد أن جبال الملح ساهمت في تنشيط الاهتمام بمعارضه، من خلال رحلات اليوم الواحد لها.

ويوضح محمد لـ«الوطن»: «أبيع منتجات سهلة الاستخدام بخامات متميزة، منها مستحضرات تجميل ومنتجات يدوية، منها مباخر فحم وبخور هرمي، وأعواد ومخمريات وفواحات الملح وعطور، ومجسمات مصنعة من مادة البورسلين، وتبدأ الأسعار تبدأ من 35 جنيها بالإضافة إلى إكسسوارات الهاند ميد تبدأ من 10 جنيهات».