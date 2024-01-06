جبال الملح في بورسعيد.. مزار سياحي بديل لعشاق تسلق قمة إيفرست

تعتبر جبال الملح بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، قبلة لرحلات اليوم الواحد منخفضة التكلفة من مختلف المحافظات، فهي تنافس جبال الثلج ويتسلق إليها الزائرون كأنه يصعد قمة جبل إيفرست، في مشهد طبيعي دون عناء البرد القارص أو السفر إلى الدول الأوروبية.

جبال الجليد

يقول محمد بيومي، من القاهرة، إنها أول زيارة له ولم يصدق صورته التي التقطها فوق جبال الملح، فكأنها جبال الثلج، ومن حيث الجانب النفسي فإن الملح يطرد الطاقة السلبية للجسم، مشيدًا بسهولة الرحلة من القاهرة إلى جبال الملح والتنقلات الداخلية داخل محافظة بورسعيد.

محمد عطية من الشرقية، جاء بأسرته إلى جبال الملح والتقطوا الصور، وهم يتزلجون فوق جبال الملح، فيما يشعر الرجل بالسعادة، وهو يرى أبناءه الصغار يستمتعون بالمناظر الخلابة، وفقًا لحديثه مع «الوطن».

مجسمات الملح

وأضاف محمد عطية أنه اشترى فواحة ومجسمات من الملح، والكثير من الاحتياجات وجدها داخل بورسعيد، بأسعار أرخص من الأماكن السياحية في المحافظات، وكلها مفيدة من ملح طارد للطاقة السلبية وأسماك طازجة وطقس معتدل.

واستعرض أحمد جمعة، المسؤول الإعلامي لشركة النصر للملاحات، تاريخ جبال الملح التي يصل عمرها لأكثر من 100 عام، وأسست في عهد خديوي مصر الأخير، وجرى تأميمها مع قناة السويس، ونقلت من الإدارة الفرنسية إلى عدة إدارات مصرية، ولها 4 فروع على مستوى الجمهورية، بينهم برج العرب والمكس وبورسعيد والعريش، ويجري تصدير الملح إلى الدول الأجنبية؛ لجودته ويدر عملة صعبة للبلاد.

تريند ينافس جبال الجليد

وأوضح جمعة، أن الصدفة كانت سبب تحويل جبال الملح إلى مزار سياحي، حيث يُخزّن الملح بشكل هرمي فيها، تمهيدًا إلى نقله، مشيرا إلى أن عريسين التقطا صورة لهما على جبال الملح، فأصبحت تتصدر مواقع التواصل على مستوى مصر والعالم، لجمال المنظر الذي يشبه دول أوروبا، فأتى لها الكثير ممن شاهدوا الصورة ليتمتعوا بمعالم بلدهم، مضيفا أن سعر دخول المكان رمزي للفرد أو للسيارات مقابل الاستمتاع بالملح وخدمات المشغولات المصنوعة من الملح.

وتفتح جبال الملح من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، ويعد فصل الشتاء الأكثر إقبالا، إذ يتردد عليها حوالي 3000 شخص خلال الموسم.