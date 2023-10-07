أجواء شتاء أوروبا في جبال الملح ببورسعيد.. تزلج وجلسات «فوتوسيشن» (صور)

شهدت جبال الملح في محافظة بورسعيد، إقبالا ملحوظا من الزائرين اليوم السبت، والذين وفدوا إليها من مختلف المحافظات، ضمن رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورسعيد.

وحرص الزائرون على التقاط صور تذكارية أمام جبال الملح، والتزلج فوقها، كأنها جبال جليد، وكان في استقبالهم اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

جبال الملح مزار سياحي

وأكد «عامر»، أن الزائرين استمتعوا بقضاء وقت ممتع على جبال الملح، وكأنها جبال الثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي، واكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون للمدينة.

وأشار إلى أن بورفؤاد تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيراً إلى تقديم كل الخدمات للزائرين لتنشيط السياحة الداخلية واستقبال الرحلات القادمة من كل محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح.

رحلات اليوم الواحد

وقال «عامر»، إن بورفؤاد تشهد يومي الجمعة والسبت عددا كبيرا من رحلات اليوم الواحد، حيث يستقل الزائرون المعدية ويلتقطوا صورًا تذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية، والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد، كما يتم زيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي، والذي يعد أقدم ناد أُنشئ بمصر، وكذلك ميدان الملك فؤاد، ومحكمة المختلط التاريخية، فضلا عن التجول في شوارع مدينة بورفؤاد وسط المسطحات الخضراء.

سحب الطاقة السلبية

وأكدت إيمان نعمان من الشرقية فوائد الملح، حيث يسحب الطاقة السلبية من الجسم، فهو شبيه بجلسات العلاج الطبيعي، كما أن ممارسة التزلج فوقه ممتعة وكأننا نتزلج فوق الجليد، مشيرة إلى أنها جاءت إلى جبال الملح اكثر من مرة وتستمتع كل مرة به.

جلسات «فوتوسيشن» فوق جبال الملح

وقال محمد نصر، إنه يقوم بعمل جلسات «فوتوسيشن» للزائرين، حيث نلقي بالملح من أعلى الجبال، ويتم التقاط الصور ليرى من يشاهد الصور الأمر وكأنها ثلوج تتساقط على رأس الزائر، لأن لونه ناصع البياض يشبه الثلج.