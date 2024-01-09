أول تعليق لمهندسة فحصت ماء زمزم بالميكروسكوب: شيء لا يصدقه عقل (فيديو).. عاجل

تجربة علمية مبتكرة خاضتها مهندسة وراثية تركية لأول مرة، لفحص ماء زمزم ومعرفة المواد المكونة له، الأمر الذي لفت أنظار رواد التواصل الإجتماعي إليها، لمعرفة النتائج العلمية التي توصلت إليها بعد فحصها بواسطة الميكروسكوب، وأكدت بعدها أن ما رأته شيء لا يصدقه عقل.

مهندسة وراثية تفحص ماء زمزم.. فماذا وجدت؟

جذبت مهندسة وراثية تدعى ديلارا ساري الأنظار إليها، بعد خوض تجربة جديدة لفحص ماء زمزم، فبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» عما يتعلق بهذه التجربة علقت الباحثة عليها قائلة: «إنه في حالة تبخير ماء زمزم توصلت إلى مجموعة من البلورات، التي بعد فحصها تبين احتوائها على مجموعة من المعادن الغنية، فماء زمزم يحتوي على عدد من المعادن منها المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم».

وتابعت «ساري» أن «تجربة فحص ماء زمزم تحتوي على 10 أضعاف المعادن الموجودة في المياه المعدنية، ولها الكثير من الفوائد على الجلد بشكل خاص وأعضاء الجسم بشكل عام، فقد فوجئت كثيرًا بما رأيته فهو شيء لا يصدق».

Genetik mühendisi Dilara Sarı, mikroskop ile zemzem suyunu inceledi:



"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi."



Sübhanallah ???? pic.twitter.com/BNp9IKIliU — Şenay (@Senay__34) July 19, 2023

فضل ماء زمزم وثوابه

وردت العديد من الأحاديث التي تنص على فضل ماء زمزم، على الموقع الرسمي لصفحة دار الإفتاء المصرية، فقد جُمِع لماء زمزم من الفضل والشرف ما لم يُعرف لغيره؛ ففيها معنى الطعام، والشراب، والشفاء؛ وقد تواردت على ذلك نصوص السنة النبوية المطهرة؛ ومنها ما يلي:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ؛ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير" من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما.