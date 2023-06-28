«شؤون الحرمين» توزع مليون عبوة ماء زمزم في مشعري عرفات ومزدلفة

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من «البرادات» المهيأة والمجهزة لذلك، وقد وُزعت الشاحنات في عدد من المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مشعري عرفات ومزدلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلًا عن البيان الصادر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عشرون شاحنة لتوزيع مياه زمزم

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عشرين شاحنة لتوزيع ماء زمزم المبارك في عدة مواقع من مشعري عرفات ومزدلفة، لتوزيعها وليتسنى للحاج سهولة الحصول عليها.