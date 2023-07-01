الأزهر ينشر 5 معلومات عن بئر زمزم: «أفضل ماء على وجه الأرض»

لا تنقطع التساؤلات عن بئر زمزم طوال أيام العام، وخاصة عند موسم الحج وزيارة الحجاج لبيت الله الحرام وارتوائهم من ماء زمزم والذي أوصى النبي الكريم بالشرب منه.

وأوضح المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف العديد من معلومات عن بئر زمزم، وتستعرض «الوطن» في هذه التقرير أبرز المعلومات عن البئر الأشهر بالعالم على حسب ما لقبه البعض.

معلومات عن بئر زمزم

- يبلغ عمقه ثلاثين مترًا

- يقع في الحرم المكي ويعد وأعظم بئر على وجه الأرض

- سمي ببئر زمزم لأن السّيدة هاجَرَ عليها السلام قالت عندما تفجَّر ماؤها: زِمْ زِمْ، بصيغة الأمر، أي انمُ وزد.

- ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض ودليل ذلك حديث النبي «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.

- شرب الرسول الكريم من ماء بئر زمزم وهو قائم ودليل ذلك عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ». [أخرجه البخاري]

فضل ماء زمزم

ولماء زمزم فضائل كثيرة عند المسلمين؛ فهي أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله النبي إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالي: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. [إبراهيم:37]