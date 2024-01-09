«الخارجية الأمريكية»: لا يجب تهجير الفلسطينيين من منازلهم

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنّه يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم في شمال غزة عندما تسمح الظروف بذلك، مشددًا على أنّه لا يجب الضغط عليهم لمغادرة قطاع غزة وتهجيرهم من منازلهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر منصة «إكس»، أنّه يجب علينا بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وسلامًا لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل توتر الأوضاع والأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة.

متحدث الخارجية الأمريكية: «بلينكن» ناقش تخفيف المعاناة في غزة

وكان «ميلر»، قال عبر «إكس»، إنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث خلال جولته في الشرق الأوسط، مع كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، وناقشا التزامهما المشترك بتخفيف المعاناة في غزة، وتوسيع دخول المساعدات والسلع التجارية بشكل عاجل، وتعزيز التمويل الإنساني.

متحدث الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترفض تصريحات الوزيرين سموتريش وبن غفير

وشدد «ميلر» في تصريح سابق، على رفض الولايات المتحدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير، قائلًا إنّه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة.

وكان الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، طالبا بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وبناء المستوطنات وعودة المستوطنين اليهود إلى غزة.