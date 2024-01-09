آخر مستجدات قانون التصالح.. عرض اللائحة التنفيذية على «إسكان ومحلية النواب»

تعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح وتقنين الوضع.

وقال مصدر مسئول لـ«الوطن»، إنَّ هناك اتفاق ودي بين الحكومة ومجلس النواب على عرض اللائحة التنفيذية بعد انتهاء اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية للقانون؛ على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للاضطلاع عليها.

تعاون بين الحكومة والبرلمان

وأشار إلى أنَّه من المقرر أنَّ تعرض الحكومة اللائحة التنفيذية على رؤساء اللجنتين الأسبوع المقبل لإبداء الرأي بشأنها، إذ وعد رئيس الوزراء بعرض اللائحة على ممثلين البرلمان قبل إقرارها بشكل ودى وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام.

مدة إعداد لائحة التصالح

وأوضح أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون، لافتًا إلى أنَّ القانون أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل.