توزيع 2000 كيلو سكر بسعر 27 جنيها على المواطنين بالمنصورة

وزّع حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية 2000 كيلو سكر بسعر 27 جنيها فقط وتوزيعه على المواطنين في مقر الحزب بحي شرق مدينة المنصورة منطقة توريل، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري .

توزيع 2000 كيلو سكر على المواطنين بالدقهلية

وأكد عصام رشاد أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن في تصريح خاص لـ«الوطن» بأنه جرى شراء 2000 كيلو من السكر ويتم توزيعها منذ الصباح إلى أن تنفد الكمية، ومن شروط التوزيع كل فرد يحصل على 2 كيلو سكر فقط ولا يزيد عن ذلك وسنستمر في عملية توزيع السكر بنفس السعر الموحد 27 جنيها، وكان هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء السكر.

وتابع محمد حماد، أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، الهدف هو مساندة الشعب المصري تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ورفع العبء عن كاهلهم وتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير ما يحتاجه المواطن من سلع أساسية مثل السكر ومواجهة الغلاء والقضاء على فكرة الاحتكار وتذليل كل المعوقات أمام المواطنين.

الوقوف إلى جانب القيادة السياسية

وتابع السيد الحديدي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، أن دورن الحزب الوقوف إلى جانب القيادة السياسية ومساندتهم وتوفير كل متطلبات المواطنين وتطبيق السعر الذي أعلنته مديرية التموين 27 جنيها فقط و2 كيس سكر لكل فرد حتى نفاذ الكمية والمكان في مقر الحزب بمنطقة توريل شرق المنصورة.