للأسبوع الـ32 على التوالي.. «مستقبل وطن» يواصل جلسات علاج ذوي الهمم بالوراق

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، حملة الاطمئنان والجلسات العلاجية المجانية على التخاطب والمهارات ومشكلات النطق لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى بلاد قسم الوراق.

وصرح سيد طه، أمين بلاد قسم الوراق لحزب مستقبل وطن، بأنه استمرارًا لنشاط الأمانة وحرصها الدائم على الاهتمام بذوي الهمم ورعايتهم وتنمية مهاراتهم والاعتزاز بأمهات أصحاب الهمم تقديرًا لجهدهم الكبير في تربية أبنائهم وأننا لا بد من الاستفادة من طاقاتهم الهائلة وكيفية جعل هؤلاء الأطفال أبطال في كافة القطاعات، خاصةً وأن أسرة ذوي الهمم تحتاج إلى الدعم النفسي لتقبلها إعاقة الطفل أيًا كان نوعها ودرجتها، مع التعرف على كيفية التعامل معها.

ضرورة التعرف على مهارات ذوي الهمم

وأكد ضرورة التعرف على الهوايات والمهارات التى يتمتع بها هؤلاء الأطفال وأساليب تنميتها ليتفوقوا فيها ويصبحوا نماذج مشرفة مع غرس الثقة بالنفس لديهم، مع توفير الخدمات التي تحتاجها هذة الفئة من رعاية صحية ودعم مادي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الجلسات والعلاج المجاني والمستمرة لدعم أهالينا عائلي أطفال ذوي الهمم لما كانوا يتكبدوه من مبالغ مالية لهذه الجلسات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الحزبية بضرورة مساندة المواطن والتخفيف عنه ودعمه في كل المجالات.