توزيع كميات كبيرة من السكر على قرى ومراكز الإسماعيلية.. الكيلو بـ27 جنيها

وفرت مديرية التموين بالتعاون مع الإسماعيلية والشبكة الوطنية للطوارئ لتوزيعها في عدد من القرى والمراكز والمدن بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، إنه جرى توفير السكر لتوزيعه على المواطنين بسعر 27 جنيها بقرية نفيشة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة

وأضاف البيان أن محافظ الإسماعيلية وجه بالتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووزعت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية نفيشة اليوم الجمعة، الحصة المقررة من السكر المُدعم بـ27 جنيها للكيلو على الأماكن المُخصصة للبيع، فيما وزعت الوحدة المحلية بالقنطرة غرب الحصة المقررة من السكر على عدد من منافذ البيع والمحال التجارية.