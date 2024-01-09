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شكري: 2 مليون فلسطيني تحت الحصار في جنوب غزة دون توافر الاحتياجات الأساسية لهم

كتب:

نرمين عفيفي
11:41 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا يجب ألا نغفل سنوات وسنوات من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية، فهناك احتلال معترف به دوليا يستهدف الفلسطينيين ويتعمد قتلهم وتهجيرهم من الأراضي وهدم المنازل وتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي يُعقد الآن مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مؤكدا «التعقيدات المتصلة بهذه القضية لابد أن ننظر لها بمنظور شامل ولابد التركيز على وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع القضايا الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير».

وأضاف «شكري»، أن كل الإجراءات والخطوات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي هدفها تهجير الفلسطينيين، متابعًا: «لا يمكن أن يظل 2 مليون فلسطيني محاصرون في رقعة في الجنوب بهذا الشكل ولا يتوافر لهم الاحتياجات الأساسية، ونتوهم أنه يوجد جهود تبذل لمنع التهجير، فلم نر جهودا حقيقية لمنع التهجير ومن ضمنها توسيع المساعدات».

 

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