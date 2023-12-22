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أستاذ علوم سياسية: تصريحات شكري تعكس اهتمام مصر ودعمها لفلسطين

كتب:

منى صلاح
01:27 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
وزير الخارجية- سامح شكري

وزير الخارجية- سامح شكري

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ تصريحات وزير الخارجية سامح شكري عن حرب غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، تعكس حرص الدولة المصرية وأولوياتها لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

«أحمد»: غزة تتعرض لقصف وعدوان شامل

وأضاف «أحمد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، للإعلاميين سمر الزهيري وباسم طبانة، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ غزة تتعرض لقصف وعدوان شامل وغير مسبوق حتى في تاريخ الحروب الحديثة والقديمة، معددًا انتهاكات الاحتلال من قصفه للمنشآت المدنية وقتله الأطفال والأبرياء.

موقف مصر رافض للتهجير واختراق أمننا القومي

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «الرئيس السيسي أكد موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية في خطابه بمناسبة فوزه بولاية ثالثة، كما أكد رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضهم ورفض اختراق الأمن القومي المصري، ومصر لم تتوانَ من اللحظة الأولى في تقديم الدعم الإنساني للشعب الشقيق في أزمته الحالية».

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