موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يوضح

بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح الجاري إعدادها حاليا بواسطة لجنة مختصة بوزارة الإسكان، سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون.

إقرار لائحة قانون التصالح

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل، لافتا إلى أنّ القانون الجديد يلغي قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.

وتابع أن القانون الجديد يعمل على معالجة كل الأخطاء والسلبيات التي خلفها تطبيق القانون السابق، كما سيتم فتح باب التقديم لكل الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد لمدة 6 أشهر، بقرار من رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التصالح.

التعامل بشكل رسمي على العقار

وأشار إلى أن قانون التصالح يحل الكثير من الأزمات وينهى العديد من المشكلات، إذ يعمل على إنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون بحيث يتم التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.