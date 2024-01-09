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شكري يطالب بسرعة تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
11:57 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ المساعدات الإنسانية يجب أن تكون نافذة لقطاع غزة من جميع المعابر وليس من رفح فقط، كما طالب الجانب الإسرائيلي بتسريع تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، بأن تكون خطوات التفتيش والتحقق أسرع لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في أسرع وقت.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه يجب وقف إطلاق النار حتى يكون للحديث معنى ونتطرق للمستقبل وتنفيذ حل الدولتين، موضحا أنّ قدرة ألمانيا ومصر من أجل التواصل ووضع الأطر والحلول المناسبة للقضية الفلسطينية كبيرة بما تمتلكه الدولتين من أدوار مهمة، كل هذا من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

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بقلم نرمين عفيفي