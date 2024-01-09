شكري: المجتمع الدولي عاجز عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار في غزة

طالب سامح شكري وزير الخارجية، بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً «لا يمكن أن نتحدث عن أمور قد يُفهم منها قبول هذا الوضع من العمليات العسكرية وقتل 23 ألف مدني، وهناك أكثر 10 آلاف طفل فقدو أرواحهم ومزيد منهم تحت الأنقاض، ومازال المجتمع الدولي عاجزا عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار ثم التعامل مع أي قضايا أخرى».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي يُعقد مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون بالعراء دون مأوى ودون مأكل ورعايا صحية، هو أمر مهم، مشيرا لاستهداف البنية الأساسية وتدمير 70% من مباني غزة، مقدمًا التعازي لأهالي الشهداء الفلسطينيين.