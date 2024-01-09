تفاصيل بطاقة هوية للأجانب المقيمين في مصر.. تصدرها الحكومة خلال أيام

تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لإثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر، من خلال إصدار بطاقة هوية لكل المقيمين اعتبارا من أول يناير 2024، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.

أهمية إصدار بطاقة الهوية للأجانب في مصر

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لـ«الوطن»، إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وبطاقة الهوية سيتم الحصول عليها من وزارة الداخلية المصرية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.

وأضاف الحمصاني، أنّ بطاقة الهوية ستساهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وبيانات البطاقة وتفاصيلها ستعلنها وزارة الداخلية خلال أيام.

عدد الأجانب المقيمين في مصر

وذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الدقهلية - دمياط».