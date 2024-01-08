قرار حكومي هام بشأن الأجانب المقيمين في مصر | عاجل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير العمل استعرض أعداد اللاجئين ممن حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، مضيفا أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية بالمساواة مع المصريين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من الشهر الجاري كل مقيم من الأجانب عليه إصدار بطاقة هوية خاصة به لدى وزارة الداخلية، مردفا أن ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، برغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء: تناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا حول أعداد الطلاب اللاجئين، والذي أوضح أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ما دعا إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة؛ بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

حصر التكلفة الكلية في الخدمات المقدمة لضيوف مصر

واستكمل: نعمل على حصر التكلفة الكلية في الخدمات المقدمة لضيوف مصر في الصحة والتعليم والتنمية البشرية، على أن يتم التواصل مع المساهمين الدوليين لإقامة مشروعات تخدم المقيمين في مصر أو المساهمة في رعايتهم، موضحا أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية كافة سواء (الخارجية، التعاون الدولي، الصحة، التعليم، الهجرة) وبعض المؤسسات التنموية.