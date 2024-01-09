وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة، المقرر الإعلان عنه خلال المؤتمر القومي للتعليم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية.

وقال الوزير إنّ النظام الجديد سيتضمن تعدد المحاولات وتعدد المسارات، ويخفف الأعباء عن الطلاب، ويتوافق مع تخصصات سوق العمل، كما سيعتمد على تخفيف المناهج الدراسية، حيث أن المناهج الحالية كثيرة ومرهقة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم إجراء حوار مجتمعي قبل تطبيق النظام الجديد، وسيتم تقديمه للبرلمان للمناقشة، لافتا إلى أنّ النظام الجديد يهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير فرص أفضل لطلاب الثانوية العامة.