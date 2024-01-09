«التعليم»: الصورة الذهنية لطلاب التعليم الفني تغيرت.. ووظائفهم جاهزة بعد 3 سنوات دراسة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الصورة الذهنية لطلاب التعليم الفني تغيّرت كثيرا، بدليل أنّ عددا كبيرا من الطلاب تقدّموا إلى المدارس التكنولوجية، رغم حصولهم على مجموع كبير يؤهلهم للالتحاق بالثانوية العامة.

وأضاف حجازي، خلال كلمته في مجلس الشيوخ لمناقشة طلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة تجاه المدارس التكنولوجية، أنّ قوائم الانتظار طويلة للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا الفنية، ما يشير إلى أهمية التوسع في المدارس الفنية لاستقبال مزيد من الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التكنولوجيا لديهم فرص عمل جاهزة وبانتظار التخرج، لافتا إلى أنّ الطالب سيجد فرصة عمل بعد 3 سنوات فقط من التخرج.