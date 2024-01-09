وكيل «الشيوخ» يطالب بتطوير التعليم الفني ومواكبة تكنولوجيا المستقبل

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفني ليواكب المستحدثات الجديدة.

سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية التطبيقية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، لا سيما وأنّ القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني

وقال أبو شقة في كلمته: «حقيقة الواقع أنّ موضوع اليوم له أهمية خاصة لعدة أسباب، أولها أنّه يتعلق باستحقاق دستوري ينص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في جميع أنواعه ووفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احياجات سوق العمل».

واضاف أبو شقة: «يجب ونحن نؤسس لجمهورية جديدة أن نكون أمام استراتيجية واضحة يتبناها خبراء، خاصة وأنّنا نكون أمام مستحدثات جديدة كل يوم».