«التعليم» تمنع المدارس من تكليف أخصائي التكنولوجيا بالأعمال الإدارية

وجهت مديريات وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات، تعليمات مهمة للإدارات، بشأن أخصائي تكنولوجيا التعليم، مؤكدة عدم تكليفه بأعمال إدارية داخل المدرسة، مثل «كنترول المدرسة – الإشراف»، وذلك لحتمية وجودهم داخل المعمل طوال اليوم الدراسي والتدريب على الأجهزة.

كما أكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، فتح المعمل طوال اليوم الدراسي وتشغيل حصص المشاهدة طبقا للكتاب الدوري، مع ضرورة التأكد من تفعيل استخدام السبورات الذكية، واتخاذ إجراءات صيانتها طبقاً للتعليمات.

تفعيل جميع القنوات التعليمية

ووجهت المديريات التعليمية، ضبط أجهزة الريسيفير وتفعيل جميع القنوات التعليمية العامة بوزارة التربية والتعليم والتأكد من تنزيل ترددات قناة «مدرستنا»، مع ضرورة تسجيل الفيديوهات التعليمية، وإتاحة جداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأضافت المديريات: يجب تزويد وتحديث كافة الأجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة واتخاذ إجراءات صيانتها بصورة دوريه، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عن العمل وإغلاقه عقب اليوم الدراسي وتحديد مستلزمات قاعات التطوير ومستلزمات الدفاع المدني والحريق وإخطار إدارة المدرسة للتدبيرها وتدبير توفير خدمة الإنترنت داخل تلك القاعات.

إبلاغ فريق الدعم الفني عن الأعطال

كما وجهت المديريات التعليمية، بإبلاغ فريق الدعم الفني عن الأعطال والاحتفاظ بخطابات الإبلاغ ومتابعتها وتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك، وعمل لوحة إرشادية للتشغيل أجهزة ومعدات قاعات التطوير وتعليق بيان بجميع محتويات الغرفة واسم مسئول المعمل والمسئول البديل موقعة من مثير المدرسة توضع بجوار جدول تشغيل الغرفة.

تنمية المهارات التكنولوجية

و أشارت المديريات، إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف وتنمية مهارات التفكير العليا والإبداع لدى الطلاب من خلال جماعة التطوير التكنولوجي مع الأخذ في الاعتبار تنمية المهارات التكنولوجية ولغات البرمجة الالتزام بالعمل تحت الإشراف الإداري لهيئة الإدارة بالمدرسة ومن الناحية الفنية للتوجيه الفني المختص، والاتصال المنتظم بمجموعات التطوير التكنولوجي بالإدارة ومركز التطوير بالمديرية للوقوف على آخر مواقف وتعليمات التطوير.