8 معلومات عن شركة مصر للحرير الصناعي.. إيرادات تصل إلى 838 مليون جنيه

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام جهود إحياء وتطوير الشركات التابعة للوزارة، التي تشهد معظمها توقف عن الإنتاج لمدة 10 سنوات، وتعتبر شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بين الشركات التي تشهد الفترة الحالية اهتماما من الوزارة من خلال إدخال تكنولوجيات جديدة، والتركيز على تدريب وتأهيل العاملين بالشركة، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي لوزراة قطاع الأعمال العام.

وترصد السطور التالية 8 معلومات عن شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، كما يلي.

أهداف الشركة

- تأست الشركة عام 1946.

- تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس 100% من أسهم الشركة.

- تهدف شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر إلى إنتاج الحرير الصناعي (الفسكوز) وورق السيلوفان.

- تم إضافة نشاط إنتاج الغزول المخلوطة والبوليستر عام 1978.

أرباح وإيرادات شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر

- وصل صافي أرباح شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر خلال عام 2020-2021 إلى 180 ألفا و889 جنيها.

- بلغ صافي إيرادات نشاط الشركة عام 2020-2021 نحو 832 جنيها.

- وبالنسبة لإرباح الشركة خلال عام 2023 وصلت إلى 295.04 مليون جنيه.

- وصلت إيرادات شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر خلال 2023 إلى 838.41 مليون جنيه.