لو معاك 200 ألف جنيه.. اعرف أرباح شهادتي الـ27% و23.5%؟

كشف أكبر بنكين حكوميين، اليوم، عن طرح شهادات جديدة بعائد 27% سنويًا يصرف في نهاية المدة وعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ونرصد في السطور التالية في حال كان الشخص يريد شراء شهادة الـ27% أو 23.5% بمبلغ 200 ألف جنيه، كم يحصل على أرباح في نهاية المدة بعد عام أو شهريًا حسب كل شهادة.

عائد مبلغ الـ200 ألف جنيه

يمكن لصاحب مبلغ 200 ألف جنيه الحصول على مبلغ 54 ألف جنيه في نهاية المدة من شهادة الـ27%، وبالنسبة لعائد الـ23.5% سنويًا ويصرف شهريًا، يمكن الحصول من نفس قيمة المبلغ، على عائد 3917 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل الشهادات الجديدة

وعن تفاصيل شهادتي 27% و23.5%، فالمدة عام، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال فترة الشهادات، كما أن يمكن للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب» شراء الشهادة.

ويتيح البنكان الحكوميان شراء الشهادة اعتبارًا من 5 يناير 2024، فيما يتم احتساب العائد من اليوم التالي من تاريخ شراء الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادات، وبالنسبة للاسترداد، يمكن بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لشراء الشهادة.