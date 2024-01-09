«صحة الشرقية»: الحملات القومية تقدم خدمات لنحو مليون مواطن

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أنه في إطار الحملات القومية، والتي تم خلال عام 2023 تم تنفيذ العديد منها مثل حملات تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، وطرق الأبواب.

تقديم الخدمات الصحية وتطعيم نحو مليون مواطن

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم نحو مليون مواطن بالمحافظة، خلال عام 2023، حيث تمكنت الفرق الطبية المشاركة في حملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم 220787 طالب، وتطعيم 279618 طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية بلغت 99%.

حملة «حقك تنظمي» قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

ولفت وكيل الوزارة إلى أن حملة «حقك تنظمي» قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 388,960 منتفعة على ثلاثة مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة 259,113 سيدة، بالإضافة لفحص السيدات بالأشعة فوق الصوتية، وتقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنة.