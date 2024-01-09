«الشخصية التوكسيك» عدوة الصحة النفسية.. أخصائية تنمية بشرية توضح طرق التعامل

العلاقات السامة أو «الشخصية التوكسيك» تتسم بالسلبية والتدمير وتؤثر سلبًا على نفسية وعاطفة الشخص، وتجعله يشعر بالضيق والضغط والتعب وتؤدي إلى تدهور حالته الصحية والنفسية، وهذا هو ما حذرت منه داليا الجبالي أخصائية التنمية البشرية.

العلاقات السامة لا تعني بالضرورة أن الشخص الآخر سيئ أو شرير

وأوضحت أخصائية التنمية البشرية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنَّ العلاقات السامة تتسم أيضًا بالتحكم والإساءة والاستغلال، إذ يسعى أحد الطرفين إلى السيطرة على الآخر واستغلاله لتحقيق مصالحه الشخصية دون الالتفات إلى مشاعره واحتياجاته.

وأضافت أنَّ العلاقات السامة لا تعني بالضرورة أن الشخص الآخر سيئ أو شرير، بل قد يكون الشخص الآخر غير مدرك لتأثير تصرفاته على الآخرين أو قد يكون الشخص الآخر يعاني من مشاكل نفسية أو عاطفية تجعله يتصرف بهذه الطريقة.

عدة طرق للتعامل مع الشخصيات السامة

وأوضحت أخصائية التنمية البشرية، أنَّ هناك عدة طرق للتعامل مع الشخصيات السامة، منها:

1- وضع حدود واضحة مع الشخص الآخر وتحديد ما هو مسموح وما هو غير المسموح.

2- تجنب النقاش مع الشخص الآخر حول تصرفاته السامة، لأن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.

3- الابتعاد عن الشخص الآخر قدر الإمكان إذا كانت العلاقة سامة للغاية.