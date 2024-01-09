«الصحة»: افتتاح 34 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 34 قسمًا للعلاج الطبيعي بجميع المحافظات، خلال العام الماضي 2023، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تطوير وحدة علاج الأطفال بمستشفى أم المصريين، مع تشغيل وحدة التنبيه الضوئي، كما تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة روضة أكتوبر، وذلك في محافظة الجيزة، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة سيدي عمر الصحية بمحافظة قنا.

افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة الإسكندرية

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة الإسكندرية، بوحدات (طبية 2) في منطقة النهضة بالعامرية، وابيس ( 7 ) بمنطقة وسط الطبية، والمفروزة شرق التابعة لمنطقة غرب الطبية، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة باكوس وتزويده بجهاز تنبيه كهربائي وجهاز أشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى توفير أدوات العلاج الوظيفي بوحدة طب أسرة (ابيس 7) وذلك لتقديم خدمة العلاج الوظيفي لأطفال الشلل الدماغي.

وأشار إلى افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية، بوحدات الصوا الطبية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، وميت ردين أبو حماد، وشنبارة الميمونة القنايات، وبمركز طب اسرة جميزة بني عمرو في ديرب نجم، وبوحدة طب أسرة بهنباي في القنايات، وطب أسرة هريه رزنه في الزقازيق، وعائشة الظواهري، بالإضافة إلى أقسام للعلاج الطبيعي بمستشفيات القرين المركزي، والحسينية، والصوفية.

محافظة الدقهلية شهدت افتتاح عيادات علاج طبيعي للأطفال

وأكد متحدث الصحة أن محافظة الدقهلية شهدت افتتاح عيادات علاج طبيعي للأطفال، بوحدات طب أسرة أويش الحجر، التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، وميت علي، التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، وأقسام للعلاج الطبيعي بوحدات طب أسرة سنجيد التابعة للإدارة الصحية في أجا، والجلايلة في السنبلاوين، واويش الحجر، وسنجيد، وتلبانة، كما تم تجهيز وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدات طب أسرة البوها، ميت غمر، وميت مزاح التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، وكفر المندرة التابعة للإدارة الصحية في أجا، بجانب تجهيز وتشغيل وحدة منفصلة للعلاج الطبيعي للأطفال بوحدة طب أسرة كفور البهايتة ميت غمر، وتجهيز وتشغيل وحدتين منفصلتين للعلاج الطبيعي للأطفال بمستشفيي شربين المركزي، وميت غمر المركزي، وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى تمي الأمديد المركزي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن محافظة الفيوم شهدت افتتاح قسم العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية تطون التابعة لإدارة إطسا الصحية، وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام، لافتًا إلى افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزي، في محافظة مطروح، مشيرًا إلى أنه تم توفير جهاز التصريف الليمفاوي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى أسيوط العام، والذي يعتبر الاول بالمحافظة، ويستخدم في علاج التورمات الليمفاوية، بعد عمليات استئصال الثدي، وبعد عمليات شفط الدهون، وكمضاد لتجلط الدم، وجلطات الساق في حالات قصور الدورة الدموية، ولجميع مشاكل الأوردة الليمفاوية بالجسم، وإزالة السموم من الجسم، وحالات الاجهاد والضعف العضلي.

وقال «النادي» إنه تم التوسع بقسم العلاج الطبيعي بعيادة المتوطنة، في محافظة سوهاج، وإضافة غرفتين علاجيتين للأطفال والليزر، كما تم تشغيل جهاز الليزر بقسم العلاج الطبيعي المتميز بعيادة المتوطنة، مضيفًا أنه بمحافظة البحر الأحمر، تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى شلاتين المركزي.

تطوير قسم العلاج الطبيعي بالخرقانية

وأكد رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه بمحافظة القليوبية، تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بالخرقانية، إدارة القناطر الخيرية، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بسندبيس إدارة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة الغربية في وحدتين صحيتين، بقريتي ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وشوبر التابعة لإدارة طنطا أول، موضحًا أنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى قويسنا في محافظة المنوفية، وتزويده بأحدث أجهزة العلاج والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي محافظة بني سويف تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة الدوالطة التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وافتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدة ابني (بيتك 1) ووحدة الإسكان الاجتماعي.

كما جرى تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات دمنهور في محافظة البحيرة، بجهاز ليزر، وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى آيتاي البارود ونقله للمبنى الجديد بالمستشفى، كما تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات كفر الدوار.

وشهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بسنهور المدينة، وتزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى كفر الشيخ العام بعدد من الأجهزة الحديثة لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، كما تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدة دمرو إدارة سيدي سالم، بالإضافة إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بيلا الجديدة.

واختتم «النادي» أن محافظة جنوب سيناء، شهدت افتتاح وتطوير قسم العلاج الطبيعي مستشفى الطور بمركز طب أسرة الزهراء، وعيادة العلاج الطبيعي بوحدة الكلى الصناعي في مستشفى الطور، كما تم افتتاح وتطوير قسمي العلاج الطبيعي بمستشفيى طابا وكاترين المركزى وانضمامها للهيئة العامة للرعاية الصحية.