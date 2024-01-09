«مستثمرو جنوب سيناء»: سانت كاترين تنتظر انتعاشة سياحية غير مسبوقة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إنّ افتتاح مطار سانت كاترين في النصف الثاني من هذا العام حسب ما أعلنت وزارة الطيران المدني، سيكون له دور كبير في وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كقبلة للسياحة الدينية والبيئية والسفاري والاستشفائية.

مطار سانت كاترين مؤهل لاستيعاب 900 راكب في الساعة

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مطار سانت كاترين سيكون مؤهلا لاستيعاب 900 راكب في الساعة وجراج يسع 100 سيارة، ما يعني أنّه سيكون مؤهل لاستقبال ملايين السياح، ما يضاعف عدد السياح الوافدين إلى سانت كاترين إلى عشرات المرات مقارنة بالأعداد الحالية.

ودعا عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إلى ضرورة وضع خطة تسويقية من الآن لمدينة سانت كاترين، وإعلان موعد افتتاح المطار وطرح الخطط والبرامج التسويقية على منظمي الرحلات بالخارج وكذلك داخل المعارض والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر.

إعداد حملات تسويقية والإعلان عن افتتاح مطار سانت كاترين

وناشد عبداللطيف، وزارة السياحة والآثار بدراسة الأسواق المستهدفة وإعداد حملات تسويقية داخلها، والإعلان عن افتتاح مطار سانت كاترين وتنظيم رحلات مباشرة للمدينة وزيارة الأماكن المقدسة وإعداد جدول لتشغيل رحلات الطيران من وإلى مدينة سانت كاترين، ومعرفة الطرازات والاحجام الخاصة بالطائرات التي يناسب هبوطها.

وأشار إلى أنّ مشروع التجلي الأعظم المنتظر افتتاحه هذا العام، سيرفع أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، خاصة أنّ تلك المنطقة تتواجد بها معالم الديانات السماوية الثلاثة، كما أنّها الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين، كما أنّ سانت كاترين تتميز بأنّ الأديان السماوية الثلاث تلاقت فيها.

واقترح عبد اللطيف تنظيم برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال والسياحة الروحانية، وتجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة.