افتتاح مطار سانت كاترين بعد التوسعات في النصف الثاني لـ2024

كشفت وزارة الطيران المدني، أن عام 2023 شهد إنشاء صالة ركاب بمطار سانت كاترين بسعة 900 راكب في الساعة، إضافة إلى ساحة انتظار للسيارات بسعة 100 سيارة، فضلا عن تطوير صالة الركاب الحالية وتحويلها لصالة كبار زوار و تطوير أنظمة المطار المتخصصة.

رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار سانت كاترين

واضافت خلال الحصاد السنوي لوزارة الطيران المدني خلال عام 2023 أنه تم الانتهاء أيضا من رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار سانت كاترين، وإنشاء مدرج جديد شرق المدرج القائم والذي سيتم تحويله لممر موازٍ علاوة عن إنشاء ترماك جديد سعة (8) مواقف كود C، وتطوير ورفع كفاءة الترماك القائم وأعمال حماية الجانب الجوي من السيول وإنشاء أسوار وأعمال بنية تحتية، لافتة إلى أنه جارٍ أعمال إنشاء طريق الخدمة الأمني بمنطقة ساحات انتظار المعدات الأرضية، موضحة أنه سيتم افتتاح المطار بعد التطوير خلال النصف الثاني من العام الجاري.

إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن أعمال تطوير مطار العريش لا تزال جارية، والمتضمنة إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة، وأعمال الحقل الجوي من إعادة إنشاء الممر الرئيسي والمساعد وإنشاء ترماك يسع 11 طائرة وإنشاء ترماك للطائرة الرئاسية، وتطوير البنية التحتية.