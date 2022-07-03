تفاصيل مشروع تطوير مطار سانت كاترين.. جراج جديد يسع 8 طائرات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن مدينة سانت كاترين تشهد تطورا كبيرا هذا العام، مشيرا إلى أن مشروع التجلي الأعظم الذي يُجرى تنفيذه بالمدينة يعد واحدا من أهم وأكبر المشروعات في تاريخ المدينة.

وتابع المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدينة جرى تخطيطها لتصبح مدينة عالمية تدعوا إلى السلام والمحبة والتسامح، موضحاً أن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة لهدة المدينة الصغيرة حتى تليق بمكانتها الدينية والتاريخية.

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظم يشمل تطوير مطار سانت كاترين بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكبا في الساعة، إلى 300 راكب في الساعة.

وأشار «فودة»، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة سانت كاترين الشهر الماضي لتفقد مشروع التجلي الأعظم، وقرر مدبولي مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار سانت كاترين إلى 600 راكب بدلا من 300.

مشروع التطوير

وأكد اللواء خالد فودة، أن مشروع تطوير مطار سانت كاترين يشمل تطوير الطريق المؤدي إلى المدينة بطول 10 كيلو مترات، رفع كفاءة وإطالة الممر الحالي ليصبح طوله 3 آلاف متر، بدلا من 1000 إلى جانب توسعة الممر الحالي، وإنشاء جراج جديد يسع 8 طائرات، إلى جانب الترماك الحالى الذى يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 11 طائرة، إضافة إلى إنشاء مدخل جديد للمطار، وساحة انتظار سيارات تسع 100سيارة، وتطوير سور المطار.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المطار خلال هذا العام وافتتاحه تزامنا مع افتتاح مشروع التجلي الأعظم الذي سيُفتتح قريبا، موضحا أنه بعد تنفيذ مشروعات التطوير فإنه من المتوقع أن تستقبل المدينة ما يقرب من مليون سائح سنويا، إضافة إلى زيادة أعداد السكان بالمدينة نتيجة لتوافر فرص عمل جديدة.