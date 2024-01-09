عضو بـ«النواب»: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستعادة التهدئة في غزة ركيزة رئيسية وأولوية للقيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة، والذي يعتمد على تأكيد الرفض القاطع جملةً وتفصيلاً لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشددا أن مصر قيادة وشعبًا تقف بالمرصاد لأي محاولة تسعى لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر تحت أي ظرف.

استمرار جهود مصر الدبلوماسية

وأشار إلى أن الدور الدبلوماسي المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تنقطع جهوده على مدار الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية والانتصار لها في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والتنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبني قرارات لصالح القضية والضغط من أجل رفض التهجير.

وأشار إلى أن القيادة المصرية تتحرك على ثلاث أصعدة بشكل متوازٍ، لتكوين رأى عام عالمي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة فى إقامة دولته وفقًا للمرجعية الدولية.

وأكد أن مصر تستخدم مختلف أدواتها بحكمة ورشد لمواجهة ذلك، ونجحت في انتزاع مواقف دولية داعمة لرؤيتها ومستمرة في تأكيده، لاسيما وأن الشعب المصري بكامل مكوناته يقف حائط صد أمام أي تهديد لسيادة مصر ومستعد للتضحية بملايين الأرواح مقابل حبة رمل بسيناء.

ونوه بأن القيادة السياسية تضع أولوية مد جسور التنمية لها باعتبار حصن حمايتها وهي خط الدفاع الأول هن الأمن القومي المصري، وذلك من خلال ربط سيناء بالدلتا وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء وجذب الاستثمارات.

المشروعات القومية في سيناء

وأضاف أن حجم تنفيذ المشروعات القومية فى سيناء قدر بقيمة 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023 بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 13/ 2014، ما يكشف عن إرادة وعزيمة القيادة السياسية في تغيير وجه الحياة بسيناء وتحويلها لمنطقة استثمارية واعدة بعد اقتلاع جذور الإرهاب بها.