مصر تستضيف بطولة أفريقيا لـ«المواي تاي».. تعود للقرن الـ 16 وأصلها تايلاندي

لم يمر النجاح الباهر لمصر في استضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية مرور الكرام، حيث فتحت الدولة المصرية ذراعيها أمام آلاف الرياضيين في مختلف الألعاب، من أجل المنافسة على الألقاب، وآخرها الحصول على شرف استضافة النسخة الثالثة للبطولة الأفريقية لرياضة «المواي تاي».

ستاد القاهرة الدولي، سيفتح ذراعيه أمام 18 دولة أفريقية تشارك في البطولة القارية في الفترة ما بين 21 إلى 25 فبراير القادم، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

ما هي رياضة «المواي تاي» التي تستعد مصر لاستضافة بطولتها الأفريقية؟

3 أيام فقط على بدء التصفيات للاستقرار على أسماء اللاعبين المشاركين في الحدث القاري، والمقرر إقامته على ستاد القاهرة يوم 12 يناير الجاري، بحسب ما أعلن عنه مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، برئاسة محمد إبراهيم عبد اللطيف.

ما هي رياضة «المواي تاي»؟ تعد تلك الرياضة من ضمن رياضات الفنون القتالية، التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، والتي بدأت لأول مرة في تايلاند.

رياضة «المواي تاي» تعود إلى القرن السادس عشر

ابتكار رياضة «المواي تاي» في تايلاند، جاء للمرة الأولى من أجل مساعدة الجنود، وهي التي ساهمت بالفعل سكان تايلاند في هذا التوقيت على التصدي للبيرمانيين.

تقسم المباراة في رياضة «المواي تاي» إلى 5 أشواط كل شوط تكون مدته 3 دقائق، ويتم تحديد الفائز من خلال احتساب النقاط بحسب كل ضربة عن طريق المهارات الهجومية والدفاعية، حيث أن وصول أيٍ من اللاعبين إلى نتيجة 10 - 7 يعني فوزه بالمباراة، بينما في حالة التعادل 10 - 10 يتم اختيار المنافس الأكثر شراسة في الهجوم للفوز بالمباراة.