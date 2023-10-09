وزير الرياضة يهنئ منتخب المواي تاي بعد حصد 8 ميداليات ببطولة العالم للبراعم

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب المصري للمواي تاي، لتهنئتهم بعد حصد 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للبراعم والناشئين، التي أقيمت في تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال اتصاله بالبعثة، تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للمنتخب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دائمًا ما تقدر أبناءها في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

ميداليات الفراعنة

وجاءت ميداليات الفراعنة بواقع 3 ميداليات ذهبية و2 فضية و3 برونزية.

وشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعبا ولاعبة، وهم «زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، و ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي».

قائمة لاعبي منتخب المواي تاي في بطولة العالم

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عدد من أبطال العالم في الموسم السابق وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، والمهندس أحمد رمضان أمين الصندوق ورفعت أحمد جابر المدير الفني ووائل فهر مدرب.