تشكيل لجنة تسيير التراخيص لعصارات العسل الأسود في محافظة قنا

ترأس محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، اجتماع لجنة تيسير تراخيص عصارات العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسية بمراكز نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط.

عصّارات العسل الأسود

ناقش السكرتير العام المساعد، موقف العصارات من إجراءات ومتطلبات التراخيص سواء المقامة داخل الحيز العمراني، أو المقامة خارج الحيز العمراني، وحجم التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لأصحاب العصارات، من أجل النهوض بصناعة العسل الأسود ودعم العاملين بها.

ومن جهته، أكد أبو كريشة على أهمية سرعة البدء في إجراءات الترخيص ، حتى يتسنى لأصحاب العصارات الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة من خلال برنامج التنمية المحلية، مشيرا إلى أن اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي تعمل المحافظة على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب ، وترفع مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب المتعلقة باحتياجات القطاع حيث وجد أن من أهم التحديات التي يعانى منها القطاع هو عدم تبعيته للقطاع الرسمي مما يعوق حصول العاملين به على بعض الخدمات والميزات كالحصول على التمويل والدعم الفني وتسويق المنتج بشكل رسمي، لافتًا أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإداري لعصارات العسل الأسود الراغبة في التحويل من القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسمي.