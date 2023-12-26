«تحديث الصناعة» يشارك في تكريم 40 طالبا لتفوقهم في تغليف عصارات «العسل الأسود»

في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز التحديث، في احتفالية الجامعة بتكريم طلاب مشروعات المركز.

وجرى تكريم 40 طالبًا وطالبة شاركوا في أعمال التصميم والتغليف الخاصة بعصارات العسل الأسود في نجع حمادي، ضمن مشروع تطوير التكتلات الصناعية ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وأشادت دعاء سليمة بجودة التصميمات الخاصة بالطلاب، حيث واكبت التطورات الحديثة، وأوضحت أن النماذج عرضت خلال معرض فود أفريكا أثناء مشاركة التكتلات الصناعية به.

وأشارت دعاء سليمة إلى أن الجامعة وطلابها استفادوا من معايشة الواقع الصناعي المصري، للتعرف على إمكانياته وقدراته الإنتاجية، وذلك من خلال جلسات التفاوض التي كانت بين الطلاب ورجال الصناعة، وفي ختام الاحتفالية، كُرمت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من أعضاء فريق العمل تقديرا للجهود المشتركة بين الجانبين.