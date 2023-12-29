«الدفاع الروسية» تتصدى لـ13 هجمة أوكرانية على محور «كراسني ليمان»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تنفيذ 50 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، بأنَّ «الدفاع الروسية» أعلنت التصدي لـ13 هجمة أوكرانية على محور «كراسني ليمان»، وخسائرها بلغت نحو 1205 عسكريين، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى استسلام 43 عسكريًا أوكرانيًا، خلال أسبوع 22، منهم على محور «كوبيانسك»، وأنَّ خسائر الجيش الأوكراني على محور «كوبيانسك» خلال أسبوع، بلغت نحو 265 عسكرياً.