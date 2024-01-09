«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوي من امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية اليوم

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لجان امتحانات النقل بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تفقد كنترول المدرسة، موجهاً بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه.

توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّه قد تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وكيل الوزارة: أسئلة الامتحانات خالية من الغموض

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أنّ ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.