رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صحة كفر الشيخ» تعلن توفير لقاح فايزر للتطعيم ضد فيروس كورونا

كتب:

مصطفى عنز
11:59 م | الإثنين 08 يناير 2024
لقاح فايزر- أرشيفية

لقاح فايزر- أرشيفية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، في محافظة كفر الشيخ، توفير لقاح «فايزر» للتطعيم ضد فيروس كورونا، بجميع الوحدات والمراكز الصحية.

من جانبه، شدّد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على الجهات المعنية والمختصة، بجميع الوحدات والمراكز الصحية بنطاق المحافظة، بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح «فايزر» للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ما هو لقاح فايزر؟

جدير بالذكر أنّ لقاح «فايزر» ضد مرض فيروس كورونا المستجد، من تطوير وإنتاج شركتي «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأمريكية، وهو مُخصص للإعطاء عن طريق الحقن العضلي، وجرى اكتشافه لأول مرة في 11 ديسمبر 2020، وحصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

اقرأ المزيد:

وكيل «صحة كفر الشيخ» يوجه بتوفير نواقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

تقديم خدمات «100 مليون صحة» أمام كنائس كفر الشيخ خلال احتفالات عيد الميلاد

انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بـ«صحة كفر الشيخ» لمتابعة تأمين قداس عيد الميلاد

«صحة كفر الشيخ» تنظم دورة لـ23 ممرضة لتدريبهن على وسائل تنظيم الأسرة
بقلم مصطفى عنز