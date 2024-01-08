«صحة كفر الشيخ» تعلن توفير لقاح فايزر للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، في محافظة كفر الشيخ، توفير لقاح «فايزر» للتطعيم ضد فيروس كورونا، بجميع الوحدات والمراكز الصحية.

من جانبه، شدّد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على الجهات المعنية والمختصة، بجميع الوحدات والمراكز الصحية بنطاق المحافظة، بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح «فايزر» للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ما هو لقاح فايزر؟

جدير بالذكر أنّ لقاح «فايزر» ضد مرض فيروس كورونا المستجد، من تطوير وإنتاج شركتي «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأمريكية، وهو مُخصص للإعطاء عن طريق الحقن العضلي، وجرى اكتشافه لأول مرة في 11 ديسمبر 2020، وحصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.