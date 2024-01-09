ضبط 20 طن لحوم ودواجن مجمدة في حملات على أسواق القاهرة

تلقت محافظة القاهرة تقريرا من مديرية الطب البيطري، عن حملاتها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في المحلات والأسواق، حفاظا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملات عن ضبط 50 كيلوجرام مصنعات دواجن في عين شمس، 20 كيلوجرام لحوم بقرى غرب مدينة نصر، وفي الوايلي ضبط 38 كيلوجرام دواجن و17 كيلوجرام كبدة و21 كيلوجراما لحم مفروم و9 كيلوجرامات مقطعات لحوم.

أسفرت حملات الطب البيطري في محافظة القاهرة، عن ضبط 30 كيلوجرام دواجن و20 كيلوجرام مصنعات دواجن في باب الشعرية، وفي القاهرة الجديدة ضبط 3145 كيلوجرام دواجن، و4328 كيلوجرام لحوم، و4355 كيلوجرام مصنعات دواجن، و5210 كيلوجرامات مصنعات لحوم، 1410 كيلوجرامات كبدة، و275 كيلوجرام أسماك، وفي المقطم 300 كيلوجرام مصنعات لحوم و35 كيلوجرام لحم، وفي 15 مايو 48 كيلوجرام مقطعات لحوم و26 كيلوجرام كبدة و10 كيلوجرامات لحوم بقري، وفي المطرية 119 كيلوجرام دواجن، وفي حلوان 120 كيلوجرام مصنعات لحوم و108 كيلوجرامات دواجن، و5 كيلوجرامات جمبري، وفي النزهة 10 كيلوجرامات لحوم.