محافظة القاهرة تلبي احتياجات المواطنين وتحل 99% من الشكاوى خلال 2023

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنَّ أجهزة المحافظة نجحت في حل 99% من الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2023، وذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برعاية رئيس الوزراء.

حل 100% من شكاوى 60% من الأحياء والمديريات

وأوضح محافظ القاهرة أنَّ أكثر من 60% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة تمكنت من حل 100% من الشكاوى الواردة لها، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل والحد من أي مخالفات.

وأشاد بدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين على الفور، وسرعة التواصل مع الجهات المختصة من أجل إيجاد حل عاجل للشكاوى.

الارتقاء بالخدمات الإلكترونية

وشدد على أهمية الارتقاء بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحافظة للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والرد عليها، وذلك في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.