محافظة القاهرة: نسبة نجاح طلاب الشهادة الأزهرية مرتفعة

أصدرت محافظة القاهرة، تقريرًا يوضح نسب نتائج امتحانات الشهادة الأزهرية بالقاهرة للعام الدراسي 2022-2023، التي بلغت 85% في معاهد القراءات، وهي نسبة مرتفعة.

عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى المحافظة بلغ 11606 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11576، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 11446 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 98%.

وفي الشهادة الإعدادية الأزهرية، بلغ عدد الطلاب المقيدين بالمحافظة 8985، وعدد الحضور 8985، وعدد الناجحين 8803 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 96.7%.

أما في المرحلة الثانوية الأزهرية، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالمحافظة 7260، وبلغ عدد الحاضرون 6634، وعدد الناجحين 6238 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.1%.

وبالنسبة للبنات، بلغت أعلى نسبة للطالبات الناجحات للحاضرات بالشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة الشمالية بنسبة 96.5%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 94.6%، يليها المدن الجديدة بنسبة 93.9%، يليها المنطقة الجنوبية بنسبة 93.2%، ثم المنطقة الغربية بنسبة 88.2%.