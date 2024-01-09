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مقتل 6 من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف شاحنة ذخائر بالبريج

كتب:

عمرو حسني
06:18 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوضع في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ95.

انفجار شاحنة

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ الجيش فتح تحقيقا في واقعة تفجير شاحنة ذخائر، مؤكد أنّ انفجار شاحنة المتفجرات أدى إلى مقتل 6 من جنود النخبة في البريج بغزة بسبب قذيفة من دبابة إسرائيلية.

 استمرار القتال

وشهدت الساعات الأخيرة هجوما قوية من قبل الفصائل الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن سقوط مصابين وقتلى.

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بقلم عمرو حسني