مقتل 6 من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف شاحنة ذخائر بالبريج

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوضع في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ95.

انفجار شاحنة

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ الجيش فتح تحقيقا في واقعة تفجير شاحنة ذخائر، مؤكد أنّ انفجار شاحنة المتفجرات أدى إلى مقتل 6 من جنود النخبة في البريج بغزة بسبب قذيفة من دبابة إسرائيلية.

استمرار القتال

وشهدت الساعات الأخيرة هجوما قوية من قبل الفصائل الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن سقوط مصابين وقتلى.