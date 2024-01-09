باحث سياسي: إسرائيل بدأت سحب ألوية عسكرية من غزة بعد تنامي خسائرها

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ توقيت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن مرتبط بالتطورات الخاصة بالداخل الفلسطيني، والتحركات الخارجية المكثفة مرتبطة بما يشهده الداخل الفلسطيني من تطور.

تنامي معدلات خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ سحب قوات الاحتلال لعدد من الألوية العسكرية من قطاع غزة، جاء بعد تنامي معدلات الخسائر بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قدرة إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العملياتية سواء على مستوى اغتيال قيادات المقاومة وحركة حماس أو على مستوى تدمير القدرات القتالية لدى الفصائل أو تحرير المحتجزين لدى الفصائل.

سيناريوهات بديلة

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى سيناريوهات بديلة بعد فشلها في قطاع غزة، بينها استهداف قادة الفصائل الفلسطينية في الخارج، مثلما حدث في لبنان، كما لجأت إسرائيل إلى ملف التهجير القسري وتحقيق بعض الأهداف به، فالوضع أصبح صعبا فيما يخص عمليات الاستهداف والقتل الممنهج والتجويع والحصار للشعب الفلسطيني لإجبارهم على التهجير القسري.