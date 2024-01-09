سفيرة فلسطين بجنوب أفريقيا: دعوى بريتوريا ضد إسرائيل تشمل جميع جرائم الإبادة

قالت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، إنّ الوثيقة التي قدمتها بريتوريا تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأن دعوى بريتوريا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، تشمل جميع جرائم الإبادة بشتى أنواعها.

أضافت «جرار» في لقاء مع «القاهرة الإخبارية»، نثمن خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، وأن تصريحات حكومة الاحتلال المتطرفة تشكل أركانا أساسية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جرائمه بقطاع غزة.