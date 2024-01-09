إسرائيل تنشر راجمات صواريخ.. ماذا يحدث على الحدود مع لبنان؟

بعد أسبوع من اغتيال إسرائيل قيادي بالفصائل الفلسطينية جنوب بيروت، نشرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، منظومات راجمات للصواريخ «إم إل آر إس» على الحدود مع لبنان.

منظومة صواريخ جديدة

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن المنظومة لديها القدرة على إطلاق رشقات صواريخ ضخمة ودقيقة قادرة على قطع عشرات الكيلومترات بحسب نوع الصواريخ المستخدمة، في شكل من أشكال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في ظل هجمات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان.

هجوم متبادل

وشن حزب الله هجوما قويا بالطائرات دون طيار على مقر قيادة عسكري إسرائيلي والذي يأتي ردا على تنفيذ إسرائيل عمليتي اغتيال لقيادات في الفصائل الفلسطينية وحزب الله الذي أشار إلى أنه استهدف المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في صفد والتي تقع على بعد 14 كيلومترا.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي في العملية البرية في قطاع غزة وصل حتى الآن 185 شخصا، فيما زاد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

قتال سابق بين إسرائيل وحزب الله

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل في عام 2006 في حربه مع حزب الله أكثر من 130 مقاتلا وسط عمليات نزوح مستمرة تم إجبار اللبنانيين عليها.