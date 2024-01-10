بعد 96 يوم حرب.. ارتفاع سعر الدولار في إسرائيل وإطلاق صندوق اقتراض للجيش

مع بداية العد التصاعدي لمرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية إطلاق صندوق بقيمة مليار شيكل لإقراض جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.

ارتفاع سعر الدولار في إسرائيل

في الوقت ذاته، كشفت صحيفة «كالكاليست» العبرية، أنه على خلفية التصعيد الأمني، فقد ارتفع الدولار إلى 3.73 شيكل وهو رقم قياسي منذ بداية ديسمبر الماضي في ظل أزمة اقتصادية تتعرض لها دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإنفاق العسكري الكبير وانسحاب عدد كبير من العمال من المصانع والعمل من أجل الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي.

ماذا سيحدث في اليوم الـ 100 للحرب الإسرائيلية ؟

في سياق آخر، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه في اليوم الـ 100 لاحتجاز إسرائيليين في قطاع غزة، سيتوقف التعليم في المدارس الإسرائيلية يوم الأحد المقبل من الساعة 12 ظهرًا ولمدة 100 دقيقة، فيما ترفض بلدية سديروت العودة للمنازل حتى انتهاء الحرب.

انسحاب عدد من القوات الإسرائيلية وسط قتلى وإصابات

ميدانيا، سحبت إسرائيل الآلاف من قواتها بغزة في إطار انسحاب كبير من شمالي القطاع، بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة 27 جنديًا وضابطًا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك غزة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 95 وسط ارتفاع أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية لـ185 شخصا وإجمالا لأكثر من 505 أشخاص مع تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 23 ألف شخص.