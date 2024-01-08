المكتب الحكومي بغزة: الجيش الإسرائيلي نبش 1100 قبر في حي التفاح

كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نبش نحو 1100 قبر في حي التفاح شرق مدينة غزة.

زيادة أعداد الجرحى

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بحسب «تليفزيون فلسطين»: «أعداد الجرحى تزداد بالمئات يوميا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع».

زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ 94 وسط زيارة مهمة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة؛ إذ زار المملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل والأردن من أجل العمل على وقف إطلاق النار خاصة أن تل أبيب تستعد للوقوف أمام محكمة العدل الدولية الخميس المقبل.