متحدث «الوزراء»: الحكومة تؤكد باستمرار أهمية العمل على تحسين جودة المنتج السياحي المصري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم الذي ترأسه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان شاملًا وتناول كل جهود وزارة السياحة في مجال تنشيط السياحة.

المقومات السياحية العديدة لمصر

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة «الحياة»، أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء مع الوزير أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار على أهمية هذا القطاع على ضوء المقومات السياحية العديدة لمصر وأهمية جذب استثمارات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في هذا القطاع المهم.

وأشار «الحمصاني» إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية العمل على التحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع طبيعة الحال مع الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية، لافتا إلى أن الجهود التي استعرضها وزير السياحة والآثار استهدف وتناول جهود ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

السياسات والأداء المؤسسي لوزارة السياحة والآثار

وأوضح «الحمصاني» أن هناك تنسيق جارٍ بين وزارة السياحة والجهات المعنية في الدولة لتحفيز الاستثمار أو تحسين تجربة السائح عند الوصول للمطارات، والتنسيق مع القطاع الخاص للترويج للسياحة في مصر، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها من أجل الترويج السياحي.

وتابع «الحمصاني» أن هناك جهود كبيرة تتم على عدة محاور، ممثلًا «بالسياسات والأداء المؤسسي لوزارة السياحة والآثار»، وهناك حوافز تمنح لشركات السياحة خاصة لزيادة عدد الغرف الفندقية وهناك تعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإيرادات من الحصيلة الدولارية، وهناك الإصلاح المالي للمجلس الإعلى للآثار ومضاعفة إيرادته بجانب تطوير المواقع السياحية، لافتًا إلى أن هناك محور ثاني مرتبط بتحسين مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.