كيف رد حزب الله بعد اغتيال القيادي وسام الطويل

بعد أن قتل القيادي البارز في حزب الله اللبناني وسام الطويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته، خلال الساعات القليلة الماضية، كان للحزب رد مفاجئ حيث نفّذ ما يقرب من 4 عمليات بالجنوب كان أولها موقع المالكية الذي يقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي على الحدود اللبنانية.

أول رد لحزب الله بعد اغتيال القيادي وسام الطويل

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، كانت العملية الكبرى لحزب الله ردًا على اغتيال القيادي وسام الطويل، صباح اليوم، باستهداف مقر القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من المسيرات الهجومية.

ووفقا لوكالة أنباء فرانس برس الفرنسية، نعي حزب الله في بيان القيادي وسام الطويل من بلدة خربة سلم، الذي اغتالته قوات الجيش الإسرائيلي بغارة استهدفت سيارته في مدينة خربة سلم، جنوب لبنان، قائلا: «ارتقى شهيد على طريق القدس»، وهذه الكلمات التي يستعين بها الحزب في نعي مقاتليه الذين يقتلون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي بقطاع غزة.

اغتيال القيادي وسام الطويل في حزب الله

ونشر حزب الله نبذة صغيرة عن القيادي وسام الطويل، قائلة إنّه التحق بصفوف الحزب عام 1989، وخاض جميع مراحل التدريب العسكري وصولاً لأعلى مستوياته، حيث شارك في عمليات عديدة نفذها الحزب ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2000، فيما شارك أيضا في عملية أسر جنديين إسرائيليين عام 2006، والتي أدت الى اندلاع حرب إسرائيلية ضخمة على لبنان، حسبما ذكرت شبكة قناة «العربية».