رياض منصور: حان وقت الاعتراف بفلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لتكون دولة فلسطين حقيقة على الأرض، وحان وقت الاعتراف بفلسطين لتكون عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

أوضح «منصور» خلال كلمته بمؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته «القاهرة الإخبارية»، أننا طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن يوم الجمعة المقبل، بشأن الوضع الإنساني في غزة والتهجير القسري، ويجب وقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة الفلسطينيين بالقطاع.